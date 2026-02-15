Pallanuoto, serie B: Brescia beffata, pareggio che costa la vetta

Sfuma a pochi secondi dalla fine il ritorno alla vittoria della Brescia Waterpolo. Nelle acque di Mompiano, nell’ultima gara del girone d’andata, la formazione biancazzurra, una settimana fa messa ko da Padova, è costretta a spartirsi la posta con la Canottieri Milano per un 9-9 finale che strozza l’esultanza in gola.

Il pareggio degli ospiti, infatti, arriva a 12’’ dalla fine, e dopo che il sette cittadino era stato bravo per due volte a rimontare gli avversari e anche a portarsi avanti quando già le lancette avevano dato il via all’ultimo minuto di gara. Il risultato finale, fotografia comunque giusta dell’andamento del match, costa a Brescia la vetta della classifica, stante il sorpasso di Osimo e Padova, ora nuova coppia di testa.

Il match

Brescia, orfana di capitan Zanetti, squalificato per tre turni, e guidata in panchina da Castellani in sostituzione di Gitto, affronta bene la sfida con la ben più esperta squadra meneghina, e apre le danze a metà del primo quarto con la rete di Buccella, ma al quarto successivo ci arriva sull’1-1, in virtù della replica ospite. Poi, va di nuovo avanti con Pini, ma la Canottieri non sta a guardare e aggancia e sorpasso prendendosi due lunghezze di margine 2-4. La reazione bresciana non solo non manca, ma è pure concreta e si produce nelle marcature di Sordillo e ancora di Buccella che mandano all’intervallo lungo la sfida in perfetta parità.

Quando si riprende è la formazione meneghina a concretizzare per prima le occasioni create e ad ottenere ancora una volta il doppio vantaggio. Come già era stato, però, il sette biancazzurro non lascia fare, anzi con le reti di Balzarini e Raise annulla tutto e mette pure la testa avanti con il sigillo di Malvagia, prima che Milano faccia il 7-7 e obblighi quindi ad iniziare l’ultimo quarto in parità. Nei restanti 8 minuti Brescia ci prova a spezzare l’equilibrio che ha percorso i tempi precedenti e a vincerla e, per due volte, trova il +1, prima con Copeta su rigore e poi con Foresti, ma quando i tre punti paiono cosa fatta, a 12’’ dalla sirena, arriva il pareggio ospite. Brescia tornerà in vasca il prossimo sabato, per la prima di ritorno, in casa di Bologna. Fischio d’inizio alle 18.

Il commento

«È stata una partita molto equilibrata – la esamina coach Castellani in panchina al posto di mister Gitto – con tante espulsioni a favore che purtroppo non siamo riusciti a sfruttare, e che forse ci potevano dare un margine maggiore di tranquillità. I ritmi però sono stati alti, come volevamo, e i ragazzi, che già avevano reagito bene agli infortuni occorsi in settimana e che pure ci hanno un po’ penalizzato, hanno fatto altrettanto in gara, e sono contento per come lo hanno fatto: sotto di due gol siamo riusciti a rientrare e a passare, poi loro purtroppo hanno pareggiato gli ultimi secondi, ma sono comunque soddisfatto della prestazione. Questo è un altro passo della nostra crescita e sarà utile nel prosieguo del campionato».

Il tabellino

Brescia Waterpolo-Canottieri Milano 9-9 (1-1, 3-3, 3-3, 2-2)

Brescia: Borsarini, Buccella 2, Raise 1, Rezzano, Pini 1, Balzarini 1, Copeta 1, Foresti 1, Groppelli, Boscoli, Malvagia 1, Sordillo 1, Corrente, Maninetti.

Canottieri Milano: De Stefano, Coscia Vanoni, Maiolino 3, Superchi 1, De Amicis 2, D. Oddone, Biroli 2, Nava, Bombaci, Achilli 1, Pavia, M. Oddone, Ferrari, Ferraro.

La classifica

Osimo Pirates punti 20, Plebiscito Padova 20, Brescia Waterpolo 19, Rari Nantes Bologna 16, Canottieri Milano 13, Monza 15, Modena 10, Jesina Pallanuoto 7, Rangers Vicenza 7, Como Nuoto Recoaro 3.