Pallanuoto, serie B: Brescia sconfitta 8-7 a Padova

Lotta fino alla fine, insegue fino all'ultimo la possibilità di prendersi almeno un punto, ma torna dalla trasferta a mani vuote. Finisce 8-7 per i padroni di casa la partita tra Plebiscito Padova e Brescia Waterpolo, con i patavini che, infliggendo la seconda sconfitta in campionato ai biancazzurri, fermano dunque a cinque la striscia di vittorie consecutive dei bresciani, ma non il loro percorso di crescita. Anzi, la prova fornita da questi ultimi è ulteriore testimonianza di quanto stiano mettendo in braccia, gambe e testa, mattoncini su mattoncini di maturazione.

Il match

La sconfitta si materializza infatti dopo una gara aperta benissimo dalla squadra di Niccolò Gitto che si porta sul 3-0, ma che poi si complica, con Brescia che deve pure giocare 4 minuti a uomo in meno per l'espulsione per brutalità di capitan Zanetti. Tuttavia per tutti i quattro tempi il sette biancazzurro dimostra di esserci, di crederci, dando tutto ciò che è nelle proprie possibilità.

A metà gara, il punteggio è di 7-5 per Padova che nel quarto che segue si porta anche sul 8-5, ma negli ultimi 8 minuti la Waterpolo ci prova con tutte le proprie forze a scrivere un finale diverso, arrivando all'ultima azione con la palla del possibile pareggio, che tuttavia sbaglia, non riuscendo a portare a casa dalla gara almeno un punto che pur sarebbe stato meritato.

Il ko non fa perdere a Brescia la testa della classifica, anche se si assottiglia la distanza dalla coppia di inseguitrici Osimo e Padova, ora a -1 dai biancazzurri. E la prossima settimana, per la squadra di Gitto ci sarà l'impegno interno contro la Canottieri Milano. L’appuntamento con l’ultima gara del girone d’andata è alle 15 alla comunale di Mompiano.

Il dopogara

«È arrivata una sconfitta ma a fine partita mi sono complimentato con i miei ragazzi perché hanno lottato fino alla fine – sono le parole di coach Niccolò Gitto a fine match – abbiamo giocato per quattro minuti a uomo in meno per brutalità di Zanetti, ma tutti si sono messi a disposizione, hanno combattuto e siamo arrivati all'ultima azione che abbiamo avuto la palla del pareggio, purtroppo l'abbiamo sbagliata, ma è stato un bel segnale: non abbiamo mollato fino alla fine, abbiamo lottato su ogni pallone, su ogni ripartenza. Padova ha fatto la sua partita, l'ha gestita bene, ma i miei ragazzi, pur sconfitti, possono uscire a testa alta dal confronto, perché hanno dato tutto. Anche questo fa parte del nostro percorso di crescita, mettiamolo nel nostro bagaglio e la prossima volta, magari, in analoga situazione, potremo gestirla meglio».

Il tabellino

Plebiscito Padova-Brescia Waterpolo: 8–7 (2-3; 5-2; 1-0; 0-2)

Plebiscito Padova: Leoni, Pisani, L. Michelon 1, Forese, Arnesano, Baldassa, Dainese, Marotto, Casieri 1, Santolin 1, Malga 2, Biasotti 3, N. Michelon, Dacelle.

Brescia Waterpolo: Borsarini, Buccella, Zanetti 1, Rezzano 1, Pini, Balzarini, Copeta, Foresti 2, Groppelli, Boscoli 2, Malvagia 1, Sordillo, Corrente, Maninetti.

La classifica

Brescia Waterpolo 18 p.ti, Osimo Pirates 17, Plebiscito Padova 17, Rari Nantes Bologna 13, Canottieri Milano 12, Monza 12, Modena 10, Jesina Pallanuoto 7, Rangers Vicenza 7, Como Nuoto Recoaro 0.