Pallanuoto, Bovo commosso: «Ragazzi superlativi, dico grazie a tutti»

Ha sbagliato anche lui e non capita spesso. Pensava di aver già fatto il massimo arrivando in finale, invece coach Sandro Bovo si deve ricredere.

Ed è l’unica volta che è felice di aver commesso un errore: «Questa vittoria rappresenta una soddisfazione enorme - dice a fine match -. Un’impresa epica, straordinaria. Nessuno se lo aspettava, impossibile da prevedere. Ho pensato al nostro amico-tifoso Mario Ruggeri che se ne è andato qualche giorno fa, sarebbe esploso di gioia».

È stata una partita perfetta quella che ha permesso all’An di conquistare, dopo 13 anni, la sua seconda Coppa Italia: «I ragazzi sono stati davvero eccezionali - continua l’allenatore -. Spirito, amore, cuore. L’abbiamo vinta in difesa: abbiamo marcato i loro centri, che sono straordinari, in modo impeccabile e affrontato tutti i duelli con personalità e carattere. È una grande soddisfazione per noi, per la società, per gli sponsor e per Brescia».

Sacrifici

Una partita che ha visto in acqua anche chi non doveva esserci: «Renzuto con la spalla mezza rotta si è sacrificato, Alesiani non doveva giocare per un problema all’adduttore, ma mi ha chiesto di esserci lo stesso. Incredibile quello che abbiamo fatto oggi (ieri, ndr), sarà un volano per il prosieguo della stagione, ma non deve essere un boomerang: Recco resta sempre la squadra più forte d’Europa e noi invece un gruppo che deve ancora crescere». Comunque da Genova è arrivata una lezione di sport e di quanto il lavoro fatto bene possa premiare: «Per noi è un orgoglio avere quattro ragazzi del nostro vivaio in acqua - conclude Bovo - giovani che abbiamo cresciuto e ai quali abbiamo promesso questo tipo di gare. Non ci hanno deluso nel momento più importante. Devo dire grazie a tutti, sono stati superlativi».