Oltre l’ansia Covid, An oggi in vasca contro l’Ortigia

L’An Brescia giocherà oggi alle 15 a Siracusa contro l’Ortigia l’undicesima giornata del campionato italiano di serie A1, ma la paura che il movimento ricada nella situazione dello scorso anno è già molto forte. Dopo il rinvio del match proprio fra le due big del campionato, Brescia e Pro Recco, lo scorso sabato, oggi non si disputeranno due altre partite: saltano Recco-Salerno, per casi Covid nel gruppo squadra dei campani, e Catania-Quinto, per positività al virus di più giocatori della società ligure.

La differenza rispetto alla scorsa stagione, oltre al fatto che gli atleti sono vaccinati, è la scarsità di finestre utilizzabili per recuperare le partite sospese. Soprattutto se le squadre interessate, come Pro Recco e An, oltre a giocare nel campionato italiano devono disputare la Champions League e lasciare molti dei propri giocatori alle rispettive Nazionali per la preparazione al Mondiale di Fukuoka (in programma dal 13 al 29 maggio 2022). Se la situazione continuasse ad essere questa, e la prospettiva non esclude del tutto nemmeno uno scenario in peggioramento, sia la Fin sia la Len sarebbero costrette a modificare in corsa le formule di campionati e Coppe europee.

Le parole

Per adesso, però, si gioca e l’An dovrà farlo contro un’avversaria per nulla facile da affrontare. «Sarà una partita bella tosta - afferma il centrovasca Jacopo Alesiani -. Loro sono in casa, il loro è un "campaccio". L’Ortigia è un’ottima squadra, che sta giocando bene in campionato e anche in coppa. Noi arriviamo da uno stop che potrebbe averci fatto bene, ma anche male. Abbiamo lavorato molto per affrontarli nel miglior modo possibile, vediamo cosa verrà fuori, ma siamo ottimisti».

La squadra di coach Bovo ha potuto allenarsi durante la settimana grazie alla richiesta della quarantena fiduciaria in bolla. Il via libera alla partenza delle calottine bresciane è stato dato grazie alla serie di tamponi effettuati sui giocatori, e risultati sempre negativi. Oggi a Siracusa la squadra si sottoporrà anche al molecolare: il risultato servirà per poter partire lunedì per la Serbia, dove martedì l’An deve disputare la quinta partita del girone di qualificazione alla Final Eight di Champions League contro Belgrado (alle 19.45).

Il programma

Oggi ore 15 Ortigia-An Brescia; ore 15.30 Lazio-Telimar; ore 16 Posillipo-Roma; ore 16.30 Savona-Anzio; ore 17 Metanopoli-Trieste. Rinviate Pro Recco-Salerno e Catania-Quinto. La classifica. Pro Recco 27; Ortigia 25; An Brescia 24; Trieste, Savona 21, Telimar 19, Salerno 15, Anzio 11, Quinto, Metanopoli 9; Posillipo, Catania 7; Roma 4; Lazio 1.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it