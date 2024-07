Olimpiadi 2024, Michele Lamberti fuori nella batteria dei 100 metri dorso

Michele Lamberti è fuori nella batteria dei 100 metri dorso con 54’’22. Il nuotatore bresciano alle Olimpiadi di Parigi si è piazzato ottavo tra i tempi della batteria, 22esimo complessivo, con un tempo più alto del suo personale di 53''35.

Non spinge al massimo Thomas Ceccon che si qualifica per le semifinali di stasera dei 100 dorso ai Giochi di Parigi. Per il primatista mondiale c'è il dodicesimo tempo (53"45) ben oltre mezzo secondo più lento rispetto alla migliore prestazione della mattinata dell'ungherese Hubert Kos (52"78). «Volevo questo crono, forse con due decimi in meno ero più contento. Ma sto bene e oggi pomeriggio si cambiano un po' le cose» commenta Ceccon ai microfoni Rai nel post gara. «Gli altri – aggiunge – sono andati come al solito: chi più forte, chi meno. Sono due-tre gli avversari da battere, gli altri non penso ci siano problemi, sono l'uomo da battere».