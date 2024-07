Per Matteo Lamberti meraviglia e delusione, oggi tocca a Michele

Nella batteria dei 400 stile Matteo è stato più lento del proprio potenziale: «Non sono per nulla soddisfatto, ma qui è già esperienza strepitosa». Michele assicura: «Entrerò in acqua per dare tutto»

Matteo Lamberti in vasca - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Prestazione in acqua da dimenticare, esperienza dentro l’impianto della Defense e nel villaggio olimpico da ricordare per sempre. È un Matteo Lamberti bifronte quello che apre ufficialmente l’avventura dei bresciani in terra di Francia. Olimpiadi Parigi 2024, Matteo Lamberti eliminato nei 400 stile libero Critico sul proprio modo di interpretare la batteria dei 400 stile libero, entusiasta per quanto sta vivendo fuori dalla piscina. Il cronometro restituisce un avulso 3’48’’38, nulla a che veder