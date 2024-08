Olimpiadi Parigi 2024, Marcell Jacobs è in semifinale

Marcell Jacobs si è qualificato per la semifinale dei 100 metri piani alle Olimpiadi di Parigi. Il velocista di Desenzano, campione olimpico in carica, è arrivato secondo nella sua batteria con il tempo di 10’’05.

«Non mi sono piaciuto per niente, ho avuto sensazioni non ottime, quindi sono rimasto un po’ pesante nella prima parte di gara – sono le prime parole di Jacobs a Rai 2 –. Non sono riuscito a lasciarmi andare come volevo». L’obiettivo comunque per Marcell «era qualificarmi per domani, che è un altro giorno. Cercherò di ridefinire in allenamento le cose della gara che non sono andate oggi. La pista era buona, se riesci ad attivare i piedi, non come ho fatto io».

Rispetto alla semifinale, Jacobs ha detto: «Mentirei se dicessi che sono qui solo per esserci. Ora guarderò le gare di oggi per capire a quale dei miei avversari devo stare più attento». E se la prima corsa di oggi non è stata soddisfacente, il pensiero va però al pubblico: «Lo stadio ha applaudito quando ha sentito il mio nome. Domani cercherò di regalare qualcosa anche a loro».

Semifinale conquistata per il campione olimpico in carica con il tempo di 10.05 secondi

Anche l’altro italiano in gara, l’italiano Chituru Ali, si è qualificato alla semifinale con un tempo di 10’’12, arrivando secondo nella sua batteria. «Non esco convintissimo ma va bene così. Ci ho messo un po’ a ingranare con la partenza», ha detto a caldo ai microfoni di Rai 2. «Lo stadio è incredibile, qui bisogna andare forte: non ci sono scuse».

Il sistema prevede la qualificazione diretta alla semifinale per i migliori tre di ognuna delle otto batterie, più tre tempi di ripescaggio. Semifinale e finale sono in programma domani, rispettivamente alle 20.05 e alle 21.50.