A Parigi è mezzogiorno di fuoco: tocca a Marcell Jacobs

Il tempo dell’attesa è finito, da oggi si fa sul serio e tutto si consumerà nel giro di 34 ore, da mezzogiorno fino alle dieci di domani sera. Marcell Jacobs mette in palio il suo titolo olimpico dei 100 metri, dinanzi a una platea di sprinter che non vede l’ora di azzannare il metallo pregiato.

Analisi

Stavolta il desenzanese non sarà l’uomo da battere. Lui ha continuato a ripeterlo, ma i risultati stagionali dicono che ci sono almeno due uomini che gli partono davanti nella griglia dei pronostici: l’americano Noah Lyles e il giamaicano Kishane Thompson.

Entrambi per quanto seminato finora si presentano dentro lo Stade de France un gradino avanti agli altri, circostanza che tre anni fa si verificò, in quanto alla vigilia di Tokyo 2021 mancava un mattatore della distanza. Jacobs fu bravo a inserirsi nello spazio, a smarcarsi e a segnare la rete decisiva al termine di un percorso spaziale di crescita graduale: 9”94 in batteria, 9”84 in semifinale, 9”80 in finale. Dal 1° agosto 2021 per conquistare l’oro dei 100 metri in una grande rassegna si è corso più lento rispetto al crono del desenzanese in terra nipponica. È per questo che Jacobs si dice convinto che non servirà migliorare il suo primato per salire sul podio, ma occorrerà farlo se si vorrà puntare al bottino grosso.

Passaggi

La passerella odierna dovrebbe servire a sgranchire le gambe e ad assaggiare il nuovo manto viola di St. Denis, poiché il gardesano non dovrebbe avere alcun problema a rientrare nei 27 semifinalisti: si gareggerà a corsie piene per la prima volta ai Giochi. La grande scrematura, o se preferite la prova del nove, avverrà invece domani prima del tramonto in semifinale, quando verranno eletti i più veloci del pianeta. Tre anni fa, consci che Jacobs avrebbe potuto puntare all’oro, ci si limitava ad auspicare la finale, poiché già quello sarebbe stato qualcosa di storico, poiché mai nessun italiano c’era riuscito in precedenza. Adesso, sognando il bis che lo porterebbe ad eguagliare Carl Lewis e Usain Bolt, il primo obiettivo rimane sempre lo stesso, perché entrare nell’atto conclusivo sarebbe comunque un successo, considerando il punto di partenza – Jacobs ha l’undicesimo crono degli iscritti –, e la condizione indispensabile per poter difendere lo scettro. Poi in finale tutto può succedere come ripete Jacobs da due mesi.

Lo sprinter delle Fiamme Oro sarà in pista per il primo turno dalle 11.55: la composizione della batteria sarà nota soltanto nel corso della mattinata, dopo il turno preliminare dei 100 in programma alle 10.35. Al via ci sarà anche l’altro azzurro Chituru Ali, sceso sotto i 10 secondi (9”96) a Turku nel giorno dello stagionale di Jacobs a 9”92 e finito alle spalle del bresciano nella finale europea di Roma. Il sistema prevede la qualificazione diretta alla semifinale per i migliori tre di ognuna delle otto batterie, più tre tempi di ripescaggio. Semifinale e finale sono in programma domani, rispettivamente alle 20.05 e alle 21.50.