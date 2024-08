Olimpiadi Parigi 2024, l’Italia di Marcell Jacobs quarta nella 4x100

Nella finale della 4x100 alle Olimpiadi di Parigi la staffetta azzurra con Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu è quarta in 37.68, a sette centesimi dal bronzo.

Tre anni dopo l'oro di Tokyo, l'Italia riesce a combattere per le medaglie e all'inizio dell'ultima frazione è ancora pienamente in linea per il primo posto, poi in rettilineo emerge il Canada (37.50) che festeggia il successo davanti a Sudafrica (37.57) e Gran Bretagna (37.61).

In pista

Sulla pista bagnata dalla pioggia gli azzurri si battono con onore in seconda corsia, la più interna, firmando il quarto tempo di sempre a livello nazionale e il più veloce di quest'anno, meglio del 37.82 ottenuto conquistando l'oro agli Europei di Roma con la stessa formazione.

Escono invece di scena gli Stati Uniti che sbagliano il cambio iniziale e sono squalificati dopo essere arrivati settimi al traguardo, in gara da campioni mondiali per aver vinto il titolo nella scorsa stagione proprio davanti all'Italia.