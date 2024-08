Jacobs, il re senza corona da Parigi esce più forte

Mario Nicoliello

Il gardesano ha dimostrato che Tokyo non fu un caso anche da quarto in 4x100: «Ma ci credevo nel podio»

Le medaglie non sono arrivate, le emozioni invece si sono materializzate. Quinto nei 100, quarto nella 4x100, l’uomo dei sogni ha risposto presente pur rimanendo senza corone sulla testa. Dichiarazione social. «Negli ultimi tre anni abbiamo raggiunto traguardi straordinari, dimostrando il nostro valore e la costante crescita del nostro team. In staffetta, purtroppo, non è andata come speravamo», ha postato sui social newtwork ieri pomeriggio il gardesano, dopo aver meditato a lungo sul significa