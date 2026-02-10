Olimpiadi, l’Italia è oro nella staffetta mista short track
L'Italia è oro nello short track staffetta mista a Milano-Cortina: Arianna Fontana entra nella storia.
Esplode di entusiasmo la Milano Ice Skating Arena per il quartetto azzurro. Lacrime, abbracci e invasioni di pista dei compagni di squadra.
Arianna Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel hanno vinto il titolo olimpico con il tempo di 2'39"02 e festeggiano con Chiara Betti e Luca Spechenhauser che si sono alternati nei quarti e nelle semifinali.
Sul podio il Canada, argento in 2:39.258 e il Belgio, bronzo in 2:39.353. La squadra Cinese, oro a Pechino 2022, resta fuori dal podio.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Sport
Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.