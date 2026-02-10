Giornale di Brescia
Olimpiadi, l’Italia è oro nella staffetta mista short track

Il quartetto azzurro, composto da Arianna Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel, ha vinto il titolo olimpico con il tempo di 2'39"02
Il team italiano - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Il team italiano - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
L'Italia è oro nello short track staffetta mista a Milano-Cortina: Arianna Fontana entra nella storia.

Esplode di entusiasmo la Milano Ice Skating Arena per il quartetto azzurro. Lacrime, abbracci e invasioni di pista dei compagni di squadra.

Arianna Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel  hanno vinto il titolo olimpico con il tempo di 2'39"02 e festeggiano con Chiara Betti e Luca Spechenhauser che si sono alternati nei quarti e nelle semifinali.

Sul podio il Canada, argento in 2:39.258 e il Belgio, bronzo in 2:39.353. La squadra Cinese, oro a Pechino 2022, resta fuori dal podio.

Olimpiadi di Milano-Cortinashort trackOlimpiadi invernali
