Olimpiadi, capolavoro Federica Brignone: oro nel superG femminile

La 35enne valdostana ha chiuso la sua prova in 1’2’’41, sotto gli occhi del presidente Mattarella. La sua emozione dopo il trionfo: «Non me l’aspettavo, è speciale»
La gioia di Federica Brignone - Foto Epa/Jure Makovec © www.giornaledibrescia.it
L’Italia conquista il quinto oro ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. Sull’Olympia delle Tofane Federica Brignone realizza l’ennesimo capolavoro della sua carriera, andandosi a prendere la vittoria nel superG femminile.

La 35enne valdostana del Centro sportivo carabinieri, sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha chiuso la sua prova in 1’23"41, rifilando 41 centesimi alla francese Romane Miradoli, argento, con l’austriaca Cornelia Huetter bronzo dopo aver concluso a 0"52 dalla Brignone.

Primo oro

Fra le prime dieci anche Laura Pirovano ed Elena Curtoni, mentre è uscita dopo i primi due intermedi Sofia Goggia. Vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo e protagonista di un recupero record dopo il terribile infortunio dello scorso aprile ai campionati italiani (frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra e rottura del legamento crociato anteriore), la Tigre di La Salle conquista la sua quarta medaglia olimpica, la prima d’oro, dopo bronzo (2018) e argento (2022) in gigante e argento in combinata (2022).

Il medagliere

L’Italia sale intanto a quota 14 medaglie, con quello che è il terzo oro di sempre in super-G nella storia dello sci alpino italiano dopo quelli di Deborah Compagnoni (Albertville 1992) e Daniela Ceccarelli (Salt Lake City 2002). A Milano-Cortina, invece, erano arrivati in precedenza gli ori di Lollobrigida (3000 metri di pattinaggio velocità), Voetter/Oberhofer (doppio slittino donne), Rieder/Kainzwaldner (doppio slittino uomini) e della staffetta mista dello short track.

L’emozione

«Ho pensato a sciare, ho cercato di fare il mio massimo, ho detto o la va o la spacca ma non pensavo di poter vincere l’oro». Federica Brignone è emozionata ai microfoni di Rai Sport dopo il trionfo. Di diventare campionessa olimpica dopo l’infortunio «non me lo sarei mai aspettato, mai nella vita proprio, è qualcosa di speciale – prosegue –. Forse ce l’ho fatta proprio perché non mi mancava, sapevo di avere già fatto il massimo ed era solo un più, è stata la mia forza. Ero tranquilla, mi valutavo una outsider ma ho detto, o fai tutto o non viene il risultato, quindi è qualcosa di speciale».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Federica BrignoneOlimpiadi di Milano-CortinasuperG
