Olimpiadi, delusione supergigante per Franzoni: è fuori dal podio

Delusione supergigante per Giovanni Franzoni. Nel superG olimpico non riesce un’altra impresa al polivalente di Manerba del Garda, che quando sono scesi tutti i migliori è sesto in graduatoria a 63 centesimi da Franjo Von Allmen, che prenota un terzo oro da leggenda.

Su una neve più morbida e meno adatta alle sue caratteristiche, il 24enne è partito bene facendo però un paio di errori di linea nei curvoni del muro di San Pietro, non riuscendo più a recuperare. Al momento è argento per lo statunitense Ryan Cochran-Siegle a 13 centesimi e bronzo per Marco Odermatt a 28. Subito fuori Doninik Paris che ha perso uno sci, undicesimo Christof Innerhofer a 1”18.

Le sue parole

«Ho avuto qualche difficoltà sulla Carcentina, purtroppo la neve si scioglieva e devo ancora imparare a gestire gli spigoli. Fino a quel momento ero lì con Franjo, lui è un grande campione e non è da tutti arrivare alla prima Olimpiade e fare tre ori. Io ho sentito ancor più la pressione oggi , ci ho provato ma così sono le gare: a volte si vince e a volte, anche da queste giornate si impara».