Olimpiadi, Marcell Jacobs è in finale nei 100 metri

Marcell Jacobs è in finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi: il velocista di Desenzano ha chiuso la seconda semifinale con il tempo di 9”92, al terzo posto, segnando il settimo tempo delle tre semifinali che gli consente l’accesso alla gara che mette in palio l’oro.

Tra gli otto finalisti non ci sarà l’altro italiano arrivato in semifinale, Chituru Ali, che nella prima ha segnato il tempo di 10”14 chiudendo in settima posizione.

Alle 21.50 si corre la finale, che vede favorito il giamaicano Kishane Thompson, miglior tempo in semifinale con 9”80. Attenzione anche a Letsile Tebogo, l’atleta del Botswana che nei mesi scorsi si è allenato a Brescia.