Alla maratona di Londra oggi in gara anche nove bresciani

Torna come ogni anno la maratona di Londra, uno degli appuntamenti più attesi dai runner di tutto il mondo: è in programma questa mattina la partenza da Greenwich. Il tracciato si snoderà tra alcuni dei luoghi più iconici della capitale inglese, tra cui St. James Park, Westminster e The Mall, dov'è previsto l'arrivo.

Sono oltre 50mila i partecipanti attesi al via. Di questi, circa un migliaio saranno italiani. Presente anche una rappresentanza bresciana: un gruppo composto da nove runner della Libertas Vallesabbia e della Brescia Marathon, con al seguito 14 accompagnatori. Solo per uno di loro, Ivan Mazzarossi (tesserato della Libertas Vallesabbia), sarà l'esordio assoluto in una maratona.

Venerdì mattina l'arrivo a Londra, qualche ora di svago per le vie della città, poi si fa sul serio. «Il nostro intento è quello di correre tutte le Major» racconta Paolo Salvadori, presidente della Libertas. Si tratta delle sei maratone più importanti al mondo: New York, Tokyo, Chicago, Boston, Berlino e, appunto, Londra.

Ma non sarà una corsa contro il tempo: «Non c'è un limite, potremmo anche metterci qualche anno. L'intenzione, però, è quella di farle tutte e sei: nella Grande Mela siamo già stati, quindi siamo sulla buona strada». Obiettivi chiari anche per la maratona odierna: «Tantissimi correranno per finirla. Anche se non abbiamo intenzione di stabilire tempi da record, perché lo facciamo per passione».