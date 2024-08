Oggi De Gennaro cerca il bis d’oro nel kayak cross

Sognare non costa nulla, così dopo l’oro del K1 Giovanni De Gennaro si presenterà oggi all’appuntamento con le medaglie anche nel kayak cross. Dalla pedana sospesa, in uno stadio di Vaires-sur-Marne costantemente tutto esaurito, l’olimpionico di Roncadelle si presenterà nel pomeriggio ai quarti di finale del torneo maschile, così come Stefanie Horn sarà impegnata nella competizione femminile, sperando di accedere prima in semifinale e poi in finale.

Tutto in un paio d’ore, per incoronare i primi campioni del nuovo format. Luce verde per entrambi ieri nelle batterie composte da quattro atleti, da cui solo i primi due avanzavano verso i quarti.

Giovanni De Gennaro

De Gennaro anche stavolta è stato intelligente sul piano strategico imponendosi nella propria serie davanti al britannico Adam Burgess, al polacco Mateusz Polaczyk e al senegalese Yves Bourhis. L’azzurro è partito molto bene, ma alla prima boa Bourhis ha provato a spingerlo fuori traiettoria, senza però riuscire a danneggiarlo. Le incisive pagaiate dell’azzurro lo hanno fatto uscire dalla mischia e lo hanno portato, con un eskimo veloce e perfetto, a prendere il largo. Oggi si comincia alle 15.57. Nella sfida per la semifinale in rampa di partenza, oltre all’italiano, il polacco Polaczyk, il neozelandese Butcher e lo sloveno Savsek.

Stefanie Horn

Anche Stefanie Horn ha tirato fuori la grinta che la contraddistingue e si è presa uno dei sedici posti nei quarti. Nella propria batteria l’azzurra si è mantenuta sempre in seconda posizione, cercando di allontanare le avversarie con una buona strategia sulle risalite. Ha chiuso così alle spalle della tedesca Elena Lilik, chiudendo le porte dei quarti alla polacca Zwolinska e alla ceca Galuskova, quest’ultima bloccata da una penalità. La griglia di partenza dei quarti di finale la vedrà oggi alle 15.30 contro la beniamina francese Prigent, ancora con la tedesca Lilik e l’algerina Bouzidi.