Nuoto sincronizzato a Brescia: la Russian Synchro School alza il tiro

Tutto ha inizio nel dicembre del 2011. Il sogno era portare la disciplina del nuoto sincronizzato, fino a quel momento assente, a Brescia. La Russian Synchro School ha fatto anche di più: grazie alle sue fondatrici Yulia e Jane Kochetova ha portato in poco tempo grandi risultati.

Leggi anche Due sincronette ucraine nella Russian school di Brescia

Numeri in crescita

L’asticella così si alza e dopo due anni di assestamento, la società torna a presentarsi in grande forma: «È tutto cominciato come un gioco – ha detto il presidente Giuseppe Schiano – adesso abbiamo circa 160 tesserati. Per noi è importante accompagnare le nostre atlete lungo un percorso di crescita sia nello sport che nella vita. Per qualcuno arriveranno i risultati in acqua, per altri tutto questo lavoro, questi sacrifici porteranno soddisfazioni nella professione che sceglieranno».

Prossime competizioni

La Russian torna a partecipare al campionato assoluto che si svolgerà fra Riccione, Roma e Cuneo, ma soprattutto 10 atlete partiranno alla volta di Dubai per disputare la World League dal 12 al 15 dicembre: «Siamo grate di partecipare a questa competizione – dicono all’unisono Jasmine Zerbini e Rebecca Grazioli, che competeranno nel doppio – e siamo molto entusiaste. Dobbiamo ringraziare le allenatrici perché per noi sono un punto di riferimento, la loro dedizione è di grande insegnamento. Far parte di questa società è come avere una seconda famiglia».

Un lavoro stimolante, ma di grande responsabilità per la società che con alcune collaborazioni riesce a stare al passo con i tempi: «Il regolamento del nostro sport è cambiato molto – spiega Yulia Kochetova – oltre all’estetica del gesto ora è importantissima anche la tecnica delle evoluzioni. Per questo le nostre atlete si allenano come squadra acrobatica, dove la cosa che più conta sono i salti e le evoluzioni».

L’augurio

Presenti all’augurio per la nuova stagione il consigliere comunale Luca Pomarici e la rappresentante del coni Tiziana Gaglione: «Ho visto molti dei vostri saggi e sono estremamente affascinata dalla grazia e dall’eleganza che sprigionano i vostri movimenti, sapendo però la forza e la fatica che c’è dietro ogni gesto – dice Galglione –. Il gruppo è seguito e accompagnato dal presidente e dalle allenatrici che hanno un grandissimo amore per la disciplina e per voi. Vi auguriamo di portare in alto il nome della nostra città».