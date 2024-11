Nuoto, Matteo Lamberti campione nei 400 stile libero

Mario Nicoliello

La vasca corta di Riccione sorride al figlio d’arte: 3’39’’87 è nuovo personale, ma non vale i Mondiali

3 ' di lettura

Matteo Lamberti (cuffia bianca) abbraccia il secondo arrivato, Marco De Tullio - Foto Andrea Staccioli Inside / DBM

Il primo titolo italiano assoluto della carriera rimane per sempre. Soprattutto se il tabù viene sfatato a 25 anni, nell’anno dell’esordio ai Giochi olimpici, proprio nella distanza nuotata anche nell’acqua a cinque cerchi. La vasca corta da 25 metri di Riccione sorride al bresciano Matteo Lamberti, nuovo campione nazionale invernale dei 400 stile libero. Il carabiniere batte ancora una volta i fratelli De Tullio, come già accaduto in vasca a lunga a giugno al Sette Colli, in quella prova che gl