Nuoto acque libere: Miglio Idroswim e Hydra, The Real BTeam in campo

«Dieci anni fa, nel 2016, è partito un percorso con un obiettivo preciso: trasformare il Lago d’Idro in un punto di riferimento per il nuoto in acque libere . Quello che era nato come un progetto ambizioso, si è evoluto stagione dopo stagione, crescendo nei numeri e nella qualità organizzativa. Per questo, presentare la decima edizione de «Il Miglio IdroSwim» non è solo un traguardo personale, ma la conferma di un modello sportivo che funziona. Siamo passati da evento locale a realtà di rilievo nazionale, capaci di attrarre atleti da tutta Italia e di valorizzare concretamente il patrimonio naturale che ci circonda».

Gli appuntamenti

«Miglio Idroswim», «3 Lakes Cup» in collaborazione con l’Acsi e il loro circuito e infine «Hydra Legendary Dream» rappresentano i tre fiori all’occhiello del sodalizio bresciano.

Il Miglio Idroswim taglia il prestigioso traguardo dei 10 anni e si terrà il prossimo 19 luglio. «Il format – spiegano gli organizzatori – si divide in tre distanze studiate per ogni tipo di nuotatore: la Sprint (926 metri) è mezzo miglio nautico. Veloce, intensa, perfetta per chi vuole rompere il ghiaccio con le acque libere o per chi ama le gare corte. Poi c’è la Classic (1.852 metri), il classico miglio nautico. La distanza più amata, la via di mezzo perfetta tra velocità e tenacia. Infine la Double (3.704 metri) per chi cerca la sfida di resistenza su due giri di percorso».

Non mancherà per tutti la «Festa del Decennale». «Avremo un’area hospitality potenziata, Dj set e punti ristoro. Il nostro obiettivo è organizzare una sorta di "terzo tempo": un momento di condivisione dove atleti, famiglie e turisti possano festeggiare insieme questi dieci anni di sport».

La conferenza stampa di presentazione tenutasi a Idro

La novità

Riguarda il fatto che la Classic del «Miglio» farà parte del circuito Acsi «3 Lakes Cup». Una sinergia nata per unire i laghi bresciani con tre diverse manifestazioni: Loreto Island (Lago d’Iseo), Peschiera Nuota (Lago di Garda) e Il Miglio IdroSwim (Lago d’Idro). A suggellare il «gemellaggio» la presenza alla conferenza stampa di presentazione del presidente provinciale di Acsi Brescia, Emiliano Caprioli.

Sfida vera

Il 13 settembre infine spazio all’ Hydra Legendary Swim che torna dopo la pausa del 2025. È la sfida più estrema: una traversata di 9 km che taglia il Lago d’Idro da nord a sud. Un’impresa riservata a soli 100 temerari. «Le richieste sono già altissime – dicono gli organizzatori –: la Hydra non è per tutti, è per chi vuole diventare leggenda».

Ci sarà spazio anche ad un momento goliardico che andrà a braccetto con lo sport: al termine delle gare infatti andrà in scena la «IdroSwin Beer», staffetta goliardica (non competitiva) a squadre da tre atleti. Il ricavato sarà interamente devoluto all’Aism a sostegno della lotta contro la sclerosi multipla. Insomma, lo spettacolo è assicurato.