Mondiali nuoto, Lamberti sul podio 33 anni dopo suo padre

Dopo 33 anni un nuotatore bresciano torna sul podio mondiale. È Michele Lamberti, bronzo con la staffetta 4x100 mista azzurra a Doha. Il figlio d'arte imita il papà Giorgio e può giustamente festeggiare. Insieme a Nicolò Martinenghi, il debuttante Gianmarco Sansone e Alessandro Miressi ha chiuso con il crono di 3'31"59. Oro per gli Stati Uniti in 3'29"80, argento per la staffetta olandese in 3'31"23.

Nella giornata di oggi il bresciano era arrivato settimo nella finale dei 50 dorso.