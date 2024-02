Mondiali di nuoto, Lamberti settimo nella finale 50 dorso

Michele Lamberti ha chiuso al settimo posto la finale dei 50 dorso dei Mondiali di nuoto, in corso a Doha. Il 23enne bresciano ha terminato con il crono di 24"82. Oro per l'australiano Isaac Cooper (24"13), al primo titolo iridato, argento allo statunitense Hunter Armstrong (24"33), bronzo per il polacco Ksawery Masiuk (24"44).

«Sono contento. Ho sbagliato qualcosina, ma mi sono divertito ed è stata una bella gara. È bello essere tra i migliori al mondo, una carica pazzesca. Ora c'è la mista e ci crediamo, non escludiamo nulla», ha detto l'azzurro, ai microfoni di Rai Sport, a fine gara.