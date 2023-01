Mondiali di sci paralimpico, Bertagnolli-Ravelli sono d’argento

Ancora grandi soddisfazioni per Giacomo Bertagnolli e la sua guida, il bresciano Andrea Ravelli, ai campionati mondiali di sci alpino paralimpico che si stanno tenendo in Spagna, a Espot.

Dopo la medaglia di bronzo conquistata lunedì nel superG Vision Impaired maschile con il crono di 57’’94, la coppia azzurra ha ottenuto l’argento nella combinata. L'oro sempre nella specialitàVision Impaired maschile è andato agli austriaci Johannes Aigner e Matteo Fleischmann, ma Bertagnolli e Ravelli hanno lottato fino all’ultimo secondo ed è un grande traguardo quello di essere saliti sul secondo gradino del podio. Dopo due giornate di gare, l’Italia è a quota sei medaglie: due ori, tre argenti, un bronzo.

A Ostersund, in Svezia, si stanno invece svolgendo i Mondiali di sci nordico. Protagonista nella Gara Sprint ancora una volta il bresciano Giuseppe Romele, che dopo la vittoria di domenica ha chiuso ai piedi del podio. Nella finale Sitting (oro al kazako Khamitov, argento all’ucraino Rad e bronzo al brasiliano Westemaier Ribera), il pisognese si è piazzato al quarto posto, mentre Michele Biglione (anche lui Sitting) e Cristian Toninelli (Standing) non hanno superato il turno eliminatorio. Romele, che non è uno specialista della velocità, ha forse ha pagato lo sforzo proprio di domenica nella Long Distance.

Romele ha avuto sempre un passo inferiore rispetto agli avversari, dalle qualificazioni fino alla finale. Nonostante ciò soltanto due secondi e 8 centesimi lo hanno separato dal podio, a dimostrazione che, comunque, le sue potenzialità restano alte. Adesso può riposare, in vista del gran finale di sabato e domenica. Coppa del mondo. Mikaela Shiffrin ha vinto il gigante femminile di Kronplatz, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Seconda Lara Gut-Behrami, terza Federica Brignone.

