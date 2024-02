Michele Lamberti: «Al Mondiale spero di trovare il pass olimpico»

Il nuotatore bresciano sarà in acqua lunedì a Doha nei 100 dorso: «Devo migliorare il personale»

2 ' di lettura

Michele Lamberti in vasca

Da Malpensa a Doha, andata zeppa di attese, confidando in un ritorno pieno di conferme. L’operazione Mondiale di nuoto di Michele Lamberti è già cominciata, col nuotatore bresciano atterrato in Qatar mercoledì sera e già in piscina ieri per prendere confidenza con la zona di riscaldamento dell’Aspire Dome. Per tuffarsi in quella ufficiale occorrerà aspettare lunedì mattina, quando intorno alle 8 italiane (Doha è due ore avanti) il figlio mediano di Giorgio e Tanya Vannini si lancerà dal blocco i