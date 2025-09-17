Giornale di Brescia
Abbonati
Altri sportItalia e Estero

Mondiali a Tokyo, Mattia Furlani ha vinto l’oro nel salto in lungo

L’azzurro, 20 anni, ha migliorato di un centimetro il suo primato personale, scavalcando il giamaicano Gayle
Mattia Furlani ha vinto l'oro ai Mondiali di Tokyo - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Mattia Furlani ha vinto l'oro ai Mondiali di Tokyo - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

Mattia Furlani ha vinto la medaglia d’oro nel salto in lungo maschile dei Mondiali di atletica, in scena a Tokyo. Il ventenne di Marino, delle Fiamme Oro, già campione iridato indoor, si è imposto con la misura di 8.39.

Prestazione superlativa per l’azzurro, che al quinto tentativo è riuscito a trovare il salto vincente. Medaglia d’argento per il giamaicano Tajay Gayle (8.34); bronzo per il cinese Yuhao Shi (8.33). È la quinta medaglia per l’Italia in questi Mondiali, la prima d’oro, dopo gli argenti di Battocletti (nei 10.000) e di Palmisano (nei 35 km di marcia) e i bronzi di Fabbri (nel peso) e di Aouani (nella maratona).

La gara

Furlani durante la finale di salto in lungo a Tokyo - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Furlani durante la finale di salto in lungo a Tokyo - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Furlani, 20 anni, aveva cominciato con un salto nullo ma nel quinto ha migliorato di un centimetro il suo primato personale, fissando il nuovo a 8.39 e scavalcando il giamaicano Gayle, argento a 8.34, e il cinese Shi, bronzo con 8.33. L’azzurro aveva già vinto i Mondiali indoor di Nanchino 2025, ed era stato medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino. Subito dopo l’ultimo salto, Furlani è andato a festeggiare con il suo staff e la mamma allenatrice, avvolto in una bandiera tricolore. «Numeri uno, siamo i numeri uno», ha gridato al suo staff.

«Non so ancora se è reale, finchè non sento l’inno non ci credo. Stasera è successo qualcosa di magico, abbiamo gestito la gara in modo perfetto, abbiamo aggiustato tutto salto per salto finché non abbiamo ottenuto questo risultato incredibile». Così Furlani ai microfoni Rai. «Per questo risultato devo ringraziare tante persone, mamma in primis, la mia fidanzata, mia sorella ma tutta l’Italia che mi ha sostenuto. È un anno magico, ma è solo l’inizio».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Mondiali di atleticaMattia Furlani
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario