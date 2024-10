Mille Miglia Usa, le emozioni della sfida uno contro uno

Middleburg come Brescia. La cittadina della West Virginia, che da cinque anni ospita il Mille Miglia Warm Up Usa, ha più di una ragione per sentirsi legata alla città della Freccia Rossa. «Abbiamo lo stesso senso di comunità – spiega il sindaco Bridge Littleton –. Mille Miglia è più di una semplice competizione di auto storiche. Le persone che la organizzano, che la ospitano e che la sponsorizzano sono legate tra di loro da un senso di appartenenza molto forte. Ed è lo stesso sentimento che sta alla base della nostra comunità: riconoscersi nelle cose sincere, genuine e oneste».

«Quando abbiamo partecipato alla Mille Miglia nel 2022 – prosegue il sindaco –, ho percepito che Brescia è sì una città più grande di Middleburg, ma che allo stesso nostro modo si sente una comunità, e questa è la connessione che ci lega».

La giornata

Una connessione intercontinentale che ieri pomeriggio non poteva passare inosservata. La seconda tappa della Coppa Usa (800 chilometri in tre giorni) si è conclusa nel pomeriggio con un’appassionante sfida 1 contro 1 nel centro della città. E gli ingredienti per replicare l’incantesimo bresciano c’erano tutti: bandierine, cappellini rossi, bimbi sulle spalle dei loro papà, smartphone alla mano e grandi applausi di incitamento.

Le auto in gara alla Mille Miglia Usa 2024 © www.giornaledibrescia.it

I venti equipaggi in gara si sono dati battaglia, cronometro alla mano, su una distanza di 80 metri da percorrere in 15 secondi esatti: una gara a eliminatoria, nella quale i più precisi sono stati Shawn e Leanne Till, sulla loro Alfa Romeo 6C 1750 GS Spider Zagato del 1931, battendo Cameron Luther e Anna Meldau (su Porsche 356 del 1955) per pochissimi centesimi.

In mattinata gli equipaggi avevano affrontato una serie di prove tra il parco nazionale di Shenandoah e il circuito di Summit Point, mentre oggi è in programma la terza e ultima tappa di questo training americano, che si concluderà con il passaggio all’ambasciata italiana di Washington DC.