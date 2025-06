Mille Miglia, a Meano l’ottavo Concorso di Eleganza per auto d’epoca

Torna domenica 28 settembre il prestigioso Concorso di Eleganza per Auto d’Epoca «Meano», giunto all’ottava edizione e organizzato dal «Rotary Club Brescia Meano delle Terre Basse». L’evento, con partenza dal Castello di Meano, frazione di Corzano (BS), e un itinerario che attraversa le Terre Basse bresciane, toccando castelli, antiche dimore e luoghi d’arte, rappresenta una delle tappe del calendario nazionale «Ruote nella Storia», promosso dall’Automobile Club d’Italia attraverso Aci Storico, in collaborazione con l’associazione «I Borghi più belli d’Italia».

Edizione 2025

L’edizione 2025 sarà dedicata ad Andreas Zapatinas, celebre designer della Fiat Barchetta. L’evento gode del patrocinio di Automobile Club Brescia, 1000 Miglia srl, Confartigianato Brescia e Lombardia Orientale, Comune di Corzano e Associazione dei Comuni delle Terre Basse, con la partnership di Fineco Private Banking, Errecom S.p.A., la collaborazione di MeAuto Asd – Rappresentante Aci Storico, Eve – Federperiti e del supporto di numerosi altri sponsor. Il concorso nasce con l’obiettivo di sostenere il progetto formativo «Auto d’epoca: a scuola di restauro» promosso negli ultimi cinque anni.

Il pilastro «Formazione» in cui si inserisce il progetto del Rotary Club, mira alla creazione di una Academy del restauro in grado di unire l’artigianalità tramandata verbalmente alle nuove tecnologie, con standard definiti dall’archivio storico e autenticità certificata tramite blockchain. Il concorso è gestito da Enrico Barba, presidente del Club MeAuto, che garantisce un livello tecnico sempre più elevato per il concorso, grazie al contributo di musei, collezionisti e restauratori e dell’arch. Alessandro Sammartini, car designer.