Mille Miglia, a Mantova un museo dedicato al pilota Tazio Nuvolari

Il «Museo Tazio Nuvolari» di Mantova è un tributo alla leggenda del Mantovano Volante. Situato nell’ex chiesa del Carmelino, lungo il «Percorso del Principe» che collega Palazzo Ducale a Palazzo Te, il museo racconta la straordinaria carriera del pilota.

Il museo

Inaugurato nel 1985 per volontà testamentaria dello stesso Nuvolari, il museo è gestito dall’Automobile Club Mantova, di cui il pilota fu presidente per sette anni. Dopo diverse sedi temporanee, nel 2012 ha trovato la sua collocazione definitiva nell’ex chiesa del Carmelino, grazie a una ristrutturazione finanziata dall’associazione «Amici del Museo Tazio Nuvolari Onlus».

All’interno, i visitatori possono ammirare una vasta collezione di trofei, medaglie, effetti personali come caschetti, guanti, occhiali e la famosa maglia gialla. Tra i pezzi più significativi, spicca il telegramma inviato da Gabriele D’Annunzio dopo la vittoria nella Targa Florio del 1932 e la celebre tartaruga d’oro donata sempre dal Vate. Filmati d’epoca e modelli in scala arricchiscono l’esperienza dei visitatori.

Il museo è aperto al pubblico il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 18:00, mentre dal lunedì al venerdì è visitabile su prenotazione. Il biglietto intero costa 8 euro, con riduzioni disponibili per soci Aci, Touring Club Italia, Fai, over 65 e ragazzi dai 12 ai 18 anni. L’ingresso è gratuito per disabili e possessori di alcune card culturali.