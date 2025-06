Mille Miglia, martedì in edicola con il GdB l’inserto di 90 pagine

L’eleganza del disegno e l’anima delle automobili: Enrique Napp mette ancora una volta il suo timbro sulla copertina dell’inserto Mille Miglia, in edicola gratis martedì 17 giugno con il Giornale di Brescia. All’interno approfondimenti, interviste, fotografie, rievocazioni storiche e l’elenco equipaggi.

Quando si raccontano i motori attraverso l’arte, non si può non pensare a lui: nato in Argentina, Napp è da sempre affascinato dall’estetica delle auto.

L’omaggio

Fin da giovanissimo, le disegnava sui quaderni di scuola, trasformando una passione istintiva in una cifra stilistica riconoscibile. Per lui ogni vettura è più di un oggetto meccanico: è una storia fatta di personaggi, emozioni, identità. Una visione che si riflette anche nella copertina di quest’anno, ispirata a un anniversario speciale.

Settant’anni fa, nel 1955, Stirling Moss vinse la Mille Miglia con un tempo leggendario – 10 ore, 7 minuti e 48 secondi – mai più superato, a una media di 157,65 chilometri all’ora. Il disegno lo ritrae mentre sfreccia in piazza Vittoria: tratti dinamici, linee spezzate, un segno che trasmette il senso di movimento e restituisce l’adrenalina della gara e l’entusiasmo di chi vi prende parte.

Non solo motori

Ma il cuore di Napp non batte solo per i motori. Il dipinto realizzato per la copertina dello scorso anno è stato donato dall’artista e venduto all’asta a favore del progetto «RaricomeFranci» con l’obiettivo di sostenere la ricerca sulle malattie metaboliche rare. «È questa la corsa più importante – spiega Napp –. Quella che chiama tutti a correre insieme per la speranza e il futuro».