Mille Miglia, Villanuova riceve lo Scudo Blu dalla Croce Rossa

Martedì in occasione del passaggio della Mille Miglia la comunità di Villanuova sul Clisi ha vissuto un momento altamente simbolico e ricco di significato: la Croce Rossa Italiana ha consegnato lo Scudo Blu alla sindaca Caterina Dusi.

Il riconoscimento

Lo Scudo Blu, simbolo internazionale istituito dalla Convenzione dell’Aja del 1954, identifica i beni culturali da proteggere e rappresenta un impegno concreto per la tutela del patrimonio, non solo in tempo di guerra ma anche durante eventi pubblici o situazioni di emergenza. Verrà apposto sul santuario della Madonna della Neve.

Sensibilizzazione

Insieme alla Mille Miglia, la Croce Rossa Italiana promuove il progetto «Uno scudo per la cultura», volto a sensibilizzare sulla salvaguardia dei luoghi della memoria e dell’arte. Villanuova ha accolto con orgoglio questo invito, sottolineando il valore dei propri luoghi e delle proprie radici. «Ricevere lo Scudo Blu – afferma la sindaca – significa riconoscere l’importanza della nostra identità culturale e impegnarci, ogni giorno, per proteggerla e valorizzarla».