Mille Miglia 2024, lunedì 10 giugno l’inserto in edicola con il GdB

L'attesa sta per terminare: la Mille Miglia torna da martedì a sabato, con cinque giorni ricchi di emozioni. Domani, lunedì 10 giugno, in edicola ci sarà un inserto gratuito e completamente dedicato alla corsa in allegato al nostro giornale.

Un tabloid di 92 pagine, con la copertina firmata dall'artista argentino Enrique Napp dedicata a Varzi e Nuvolari. Oltre a curiosità, storia, percorso, gare memorabili, vip e notte bianca, l'inserto proporrà l'elenco delle oltre 400 vetture in gara, con le loro caratteristiche.

Saranno nello specifico 420 i gioielli a quattro ruote - costruiti tra il 1927 e il 1957 - al via. A insaporire di epica il tour de force sarà l'inusuale percorso in senso antiorario, che rievoca il mito delle prime edizioni della Mille Miglia di velocità. Ve lo racconteremo, passo dopo passo, sul nostro giornale e sul nostro sito web.