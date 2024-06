Mille Miglia 2024, la partenza è vicina: segui la presentazione in diretta

Una cavalcata di 2.200 chilometri, che le 420 magnifiche vetture costruite fra il 1927 e il 1957 percorreranno in cinque tappe. La Mille Miglia 2024 sarà presentata questa mattina a Palazzo Loggia: potete seguire la conferenza in diretta a questo link.

La corsa

Un tour de force di gioielli d’epoca lungo un inusuale senso antiorario, che rievoca il mito delle prime edizioni della gara di velocità. La corsa più bella del mondo è pronta a portare le sue scocche scintillanti in lungo e in largo per l’Italia per ben mille (e trecento) miglia.

Tanti i passaggi memorabili. A Torino ci sarà il primo storico traguardo di tappa, a Genova un altrettanto storico ingresso al porto antico. Ma ogni borgo, ogni passo, ogni strada regalerà emozioni indelebili ai tanti appassionati della corsa più bella del mondo.