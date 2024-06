Mille Miglia 2024, la coppia Erejomovich-Llanos vince il Trofeo Gaburri

C’erano anche due equipaggi che battaglieranno per i primi posti alla Mille Miglia. Perché la corsa più bella del mondo l’hanno già vinta in passato. Ovvero Andrea Vesco e Fabio Salvinelli e l’argentino Juan Tonconogy, tornato dopo qualche anno d’assenza, in coppia con Barbara Ruffini. E proprio la coppia Vesco-Salvinelli si aggiudica il secondo posto della settima edizione del Trofeo Roberto Gaburri, intitolato al primo presidente di 1000 Miglia srl che tradizionalmente precede la Freccia Rossa.

Primi, vincitori del trofeo, gli argentini Daniel Andres Erejomovich e Gustavo Llanos su una Alfa Romeo del 1929, terzi Carlo Beccalossi e Marzia Marchioni su una Lancia Lamba Spider del 1928. Gli equipaggi si sono cimentati su un percorso cittadino, salendo anche in Castello.

Mille Miglia 2024, le verifiche tecniche e sportive al Paddock del Brixia Forum - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2024, le verifiche tecniche e sportive al Paddock del Brixia Forum - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2024, le verifiche tecniche e sportive al Paddock del Brixia Forum - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2024, le verifiche tecniche e sportive al Paddock del Brixia Forum - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2024, le verifiche tecniche e sportive al Paddock del Brixia Forum - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2024, le verifiche tecniche e sportive al Paddock del Brixia Forum - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2024, le verifiche tecniche e sportive al Paddock del Brixia Forum - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2024, le verifiche tecniche e sportive al Paddock del Brixia Forum - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2024, le verifiche tecniche e sportive al Paddock del Brixia Forum - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2024, le verifiche tecniche e sportive al Paddock del Brixia Forum - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2024, le verifiche tecniche e sportive al Paddock del Brixia Forum - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2024, le verifiche tecniche e sportive al Paddock del Brixia Forum - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2024, le verifiche tecniche e sportive al Paddock del Brixia Forum - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2024, le verifiche tecniche e sportive al Paddock del Brixia Forum - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2024, le verifiche tecniche e sportive al Paddock del Brixia Forum - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Mille Miglia 2024, le verifiche tecniche e sportive al Paddock del Brixia Forum - Foto New Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

L’apertura del Village, in piazza Vittoria, è un tripudio di linee eleganti, quelle delle vecchie signore delle quattro ruote, che di lì a poco si sfideranno nel Gaburri e di folla festante che dentro e fuori dal quadrilatero all’ombra delle Poste, saluta entusiasta gli equipaggi. Telefonini d’ordinanza scattano foto, negli occhi dei bambini si leggono stupore e meraviglia. A scandire, minuto dopo minuto, la sceneggiatura della giornata, è Radiobresciasette, radio ufficiale della Mille Miglia 2024. Si scorgono i volti di tanti habitué delle gare di auto storiche, che daranno del filo da torcere agli avversari. Come Lorenzo e Mario Turelli, figlio e papà.

«Pensiamo di essere pronti. Il Gaburri ci serve per provare in vista della partenza di martedì», commentano. E infatti arriveranni quarti. Ma scaramanticamente non fanno previsioni. Già si percepisce, nel Village, l’allure internazionale della corsa più bella del mondo. Tante le lingue parlate, parecchi gli equipaggi stranieri.

Gli iscritti sono 84. Alle 18.30 precise rombano i motori. Le auto sfilano sul red carpet. Vesco, concentrato - ha vinto sei Mille miglia, le ultime quattro consecutivamente, tre con Salvinelli e una con il padre Roberto - testa la macchina, una Alfa Romeo Spider del 1929, in vista della partenza di martedì. Il Gaburri entra nel vivo, tra le vie del centro storico, fino all’approdo in piazza Duomo.E ora che Mille Miglia sia.