Michele Lamberti e il bronzo storico: «Un’emozione eguagliare mio papà»

Nella staffetta 4x100 mista ai Mondiali di nuoto di Doha il nuotatore bresciano ha chiuso al terzo posto

Il dolce è nella coda. Nella penultima finale del Mondiale qatariota il movimento bresciano ritrova il podio iridato dopo 33 anni. Michele Lamberti, settimo in apertura di serata nei 50 dorso, conquista il bronzo nella staffetta 4x100 mista, acciuffando la prima medaglia pesante della carriera insieme ai colleghi Nicolò Martinenghi, Gianmarco Sansone e Alessandro Miressi. L’Italia è terza in 3’31”59, alle spalle di Stati Uniti (3’29”80) e Paesi Bassi (3’31”23). Al lancio Lamberti tocca sesto in