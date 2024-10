La Coppa Mazzotti apre anche alle vetture sportive moderne

Presentata ieri sera al Centro Porsche Brescia di Desenzano la XVI edizione della Coppa Franco Mazzotti, organizzata dal club della Mille Miglia, in collaborazione con l’Automobile club Brescia in programma il 19 e 20 ottobre.

Le verifiche tecniche e sportive venerdì 18 ottobre e sabato mattina al Centro Congressi di Sirmione del Garda, da dove la manifestazione partirà sabato alle 9.45 dal piazzale Porto.

La gara dopo il successo degli anni scorsi che l’ha confermata come la terza gara di regolarità per il numero di partecipanti nel calendario di Aci storico anche quest'anno è caratterizzata da una elevata percentuale di equipaggi stranieri, in particolare da Olanda, Belgio, Germania e Svizzera. Altro aspetto qualificante, la qualità delle vetture, molte delle quali anteguerra.

Per la prima volta la Coppa Mazzotti sarà aperta anche a vetture sportive moderne post 1990.

Percorso modificato

«Purtroppo proprio oggi, ha ricordato Paolo Mazzetti, segretario esecutivo del Club Franco Mazzotti, abbiamo saputo di una frana sulla strada Bagolino-Maniva dove avevamo previsto delle prove cronometrate, che ci costringe a cambiare il percorso della prima tappa. Stiamo pensando di riprendere quello dello scorso anno con il passaggio al Passo Crocedomini. In caso di maltempo, abbiamo pronta una variante per evitare anche quel passo».

Anche la frana sulla strada di Valvestino ha costretto a cambiare percorso costringendo a risalire la Vallesabbia per raggiungere Vesta sul lago d’Idro per la pausa pranzo. Rimane fissato l’arrivo della tappa a Darfo Boario Terme.

Domenica 20 la partenza da Boario sarà alle 8.15 e la seconda tappa scorrerà lungo il lago d’Iseo per salire poi a Polaveno scendendo da Ome verso Gussago e la Franciacorta. L’arrivo sarà all’aeroporto militare di Ghedi con le ultime prove cronometrate sulle piste dove si disputa anche l’Aci Storico Power Stage.

Le prove

Il personale del club Mille Miglia ha tracciato una gara tecnica con 80 prove cronometrate e 5 prove a media: le prove complesse spesso difficili che caratterizzano la componente sportiva sarà come sempre abbinata alla qualità dell’ospitalità che fa della gara bresciana una delle più amate anche da chi non ha confidenza con i cronometri.

Da sottolineare infine un occhio alla solidarietà con donazioni previste per tre realtà bresciane, «RaricomeFranci», l’Istituto Mario Negri e «Una mano per i bambini onlus».