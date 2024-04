Marcell Jacobs corre in 10’’11 nel suo esordio a Jacksonville

Il campione olimpico Marcell Jacobs è tornato in pista a Jacksonville, in Florida, correndo in 10''11 la sua batteria, lo stesso tempo del compagno di allenamento Trayvon Bromell.

Era l'esordio stagionale per Jacobs, che non correva dallo scorso settembre: gli è bastato tagliare il traguardo per entrare tra i primi 56 del ranking di specialità - in virtù anche delle prestazioni precedenti -, e strappare di conseguenza il pass virtuale per le Olimpiadi di Parigi.