Marcell Jacobs, ci siamo: sabato l’esordio in Florida

La strada che porta a Parigi e consente di rimanere nell’Olimpo parte dalla Florida. L’«ironia» social di lunedì notte è stata presto smascherata da Marcell Jacobs, che ieri è tornato a postare sui social e questa volta per un annuncio veritiero: il debutto è vicino, vicinissimo e infatti sarà già questo sabato a Jacksonville, in Florida.

Sulla pista dello stadio dell’Università della North Florida che ospita i suoi allenamenti, nella città in cui il campione olimpico dei 100 metri si è trasferito dallo scorso ottobre per lavorare con Rana Reider, Jacobs parteciperà alla gara veloce dell’East Coast Relays, il meeting organizzato proprio dal gruppo di lavoro a cui fa capo il suo nuovo allenatore.

La curiosità è tanta, inutile negarlo, perché lo sprinter di Desenzano deve ancora guadagnarsi il pass per le Olimpiadi, dove intende difendere l’oro individuale (oltre a quello della staffetta) conquistato tre anni fa a Tokyo. Per la garanzia di un posto ai Giochi bisogna correre il tempo minimo di 10 secondi netti e in tal senso avere una concorrenza qualificata fa al caso suo.

Sabato, quando in Florida saranno le ore 15 (le 21 italiane) Marcell Jacobs si accomoderà in corsia 6 e con lui correranno tre compagni di team: il giapponese Hakim Sani Brown; l’americano Trayvon Bromell, bronzo iridato a Eugene 2022; il canadese Andre De Grasse, oro olimpico dei 200 e bronzo nei 100 nella gara vinta proprio dal gardesano.

Difficile capire quale tempo possa essere già nelle gambe di Jacobs, di certo l’interesse è elevato perché dopo l’eliminazione nella semifinale mondiale dei 100 e l’argento iridato a Budapest con la 4x100, il bresciano ha disputato solo due gare individuali nel settembre scorso, correndo sul rettilineo in 10’’05 a Xiamen in Cina nella Diamond League e poi in 10’’09 nel successivo meeting di Zagabria.

Quasi otto mesi dopo è tempo di rimettersi in gioco dando il via ad una stagione intensa. Dopo la gara di sabato volerà ai Mondiali delle staffette alle Bahamas per conquistare il pass a cinque cerchi anche con la squadra azzurra. A giugno ci sarà da difendere a Roma il titolo europeo conquistato nel 2022 a Monaco. A inizio agosto, a Parigi, le Olimpiadi da vivere con la corona in testa.