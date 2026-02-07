Giornale di Brescia
Lollobrigida trionfa nel pattinaggio di velocità: è il primo oro azzurro

L’atleta italiana, nel primo giorno delle gare delle Olimpiadi di Milano Cortina, è la prima a conquistare il primo gradino del podio per l’Italia
Francesca Lollobrigida ha vinto l'oro nel pattinaggio di velocità - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Francesca Lollobrigida firma il primo oro italiano ai Giochi di Milano Cortina. L’azzurra del pattinaggio di velocità ha conquistato il titolo olimpico nei 3000 metri, regalando all’Italia la prima medaglia d’oro di questa edizione (la prima medaglia in assoluto è stato l’argento del bresciano Franzoni). La vittoria arriva nel giorno del suo 35° compleanno ed è il primo successo olimpico per il pattinaggio di velocità femminile italiano.

Il tempo finale è di 3:54.28, crono che vale il record olimpico. Le ultime due batterie non hanno modificato la classifica, confermando la superiorità dell’azzurra. Alle sue spalle si è piazzata la norvegese Ragne Wiklund, medaglia d’argento con il tempo di 3:56.54, mentre il bronzo è andato alla canadese Valerie Maltais, terza in 3:56.93.

Al termine della prova, l’atleta azzurra ha festeggiato l’oro olimpico in pista con il figlio Tommaso, nato nel maggio 2023, tenuto in braccio mentre era avvolta dal tricolore.

Argomenti
Olimpiadi di Milano-Cortina
