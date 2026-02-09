Giornale di Brescia
Altri sport

Le parole di Sofia Goggia per Cortina ed Elena Fanchini

L’olimpionica azzurra fissa sul suo diario social una giornata memorabile. «L'8 febbraio 2026 è una giornata che non dimenticherò mai e credo fermamente che in questa medaglia ci sia stata anche la carezza di una nostra compagna scomparsa tre anni fa»
Lettera aperta di Sofia Goggia a Cortina e alla compagna di squadra Elena Fanchini, scomparsa esattamente l’8 febbraio di tre anni fa.

«Cara Cortina, ieri mi hai messo a dura prova con le tante variabili che sono successe durante la gara» scrive Sofia sul suo profilo Instagram che chiude con un «grazie a te Cara Cortina ma grazie anche a te, Elly: sei sempre con noi, in noi. La mia Olimpiadi continua, ci vediamo domani in Combinata».

Sofia fissa sul suo diario social una giornata memorabile, segnata dal brutto incidente in gara di Lindsey Vonn proprio mentre era al cancelletto pronta per la partenza, e poi quella di Cande Moreno, e ringrazia anche tutte le persone che l'hanno aiutata a gestire la situazione.

Ci sono state «tante variabili che ho e abbiamo gestito egregiamente, tenendo duro di testa. Nonostante una prestazione con tante sbavature - ma mettendoci sempre tutto il mio cuore - mi hai regalato una bellissima medaglia di bronzo, la terza consecutiva in Discesa in tre edizioni Olimpiche consecutive e questo costituisce un valore inestimabile» ricorda l'atleta.

«Non era scontato per come si era evoluta la situazione eppure mi hai voluta premiare comunque... ti sono grata».

L'8 febbraio è anche il giorno in cui si è spenta, nel 2023 a 37 anni, l'ex sciatrice azzurra Elena Fanchini per una leucemia. «L'8 febbraio 2026 è una giornata che non dimenticherò mai e credo fermamente che in questa medaglia ci sia stata anche la carezza di una nostra compagna scomparsa tre anni fa, compagna che però continua a vivere nei nostri cuori».

Olimpiadi di Milano-Cortina Elena Fanchini Cortina
  3. Ricarica la pagina se necessario