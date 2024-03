Lamberti vince i 100 dorso a Riccione ma non basta per un posto a Parigi 2024

Michele Lamberti vince il titolo italiano assoluto nei 100 dorso agli Assoluti di Riccione stabilendo il nuovo primato personale in 53’’56’’’ ma non basta per assicurarsi un posto per le Olimpiadi di Parigi.

Il nuotatore bresciano figlio d’arte, dopo l’ottima prestazione sui 50 dorso, si prende anche il tricolore nella misura lunga, ma per pochi centesimi non riesce ad ottenere il tempo di qualificazione olimpica che gli avrebbe garantito un posto alla rassegna a cinque cerchi.

Le speranze di partecipare alle Olimpiadi per il bresciano sono ora il ripescaggio o la convocazione diretta per la staffetta azzurra che l’ha già visto protagonista.