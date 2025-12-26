Kart, Leonardo Rivadossi culla un sogno: diventare «pro» a 15 anni

La stagione 2025 è stata molto positiva per Leonardo Rivadossi, quindicenne che dopo avere vinto la finale internazionale di Tb Kart, svoltasi a Parigi, si è riconfermato campione italiano nel monomarca Tb Kart nella categoria Junior e ha vinto la Winter Cup, acquisendo il diritto di partecipare il prossimo anno in Belgio alla finale Rotax. I risultati non si sono fermati a quelli individuali, avendo anche ottenuto, nella 24 ore di Ottobiano, il 12esimo posto con altri quattro compagni di squadra, con 250 piloti provenienti da tutto il mondo.

Leggi anche Kart, successo europeo per la promessa 14enne Leonardo Rivadossi

Il percorso

Risultati che la dicono lunga sulla capacità del giovane di Capriolo. Rivadossi, portacolori della Squadra Corse Angelo Caffi, corre da quattro anni, avendo cominciato nel 2021 con i 4 tempi a noleggio nel campionato Sws: gare indoor organizzate dal costruttore Sodi, dove i primi tre del campionato partecipano alle finali internazionali.

La passione per la velocità è stata trasmessa dalla mamma Veruska, nipote dello scomparso titolare della Vedovati Corse Luciano, e dal papà Roberto, appassionato di auto-storiche e convertitosi alla velocità nel tempo. I risultati ottenuti su diversi tipi di asfalto, asciutto e pioggia indifferentemente, dimostrano la capacita di guida anche in situazioni precarie.

La svolta

Tutto quindi fa pensare che il 2026 possa essere l’anno della svolta definitiva. L’intendimento è quello di partecipare alle gare di campionato italiano kart passando nella categoria Senior, entrando nel 15esimo anno d’età. Il team scelto per l’italiano è il Red Fury Karting di Verona presente nelle gare più importanti a livello internazionale.

I familiari si impegnano per garantire il meglio al giovane Leonardo e sono molto orgogliosi per tutto quello che ha fatto fino ad ora. «Lavoro, passione e dedizione sono stati ripagati – dice papà Roberto –. Ringrazio tutti quelli che ci danno una mano, aziende di Lumezzane e non solo». Come noto, il motorsport è costoso: Rivadossi è appoggiato da due imprese lumezzanesi in particolare: Zd Zobbio macchine transfer e Zippopiu.