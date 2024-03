Judo, Grand slam: sul podio anche la bresciana Alice Bellandi

La Nazionale azzurra di judo saluta il Grand Slam di Tashkent (in Uzbekistan) con un doppio podio. Nell'ultima giornata di gara sui tatami della Humo Arena, infatti, Alice Bellandi e Christian Parlati hanno conquistato il terzo posto rispettivamente nei -78 kg femminili e nei -90 kg maschili.

La bresciana ha esordito con la vittoria per ippon sulla padrona di casa Farangiz Kholmurodova, seguita da quella per doppio waza-ari ai danni della polacca Beata Pacut-Kloczko. Nel match valido per la Pool C, tuttavia, ha dovuto subire l'ippon della nipponica Rika Takayama. Il successivo ripescaggio ha premiato Bellandi, che ha vinto per waza-ari sulla cinese Ma Zhenzhao, prima di prevalere nel bronze medal match per somma di ammonizioni contro la portoghese Patricia Sampaio.

Risultato positivo anche per il napoletano, che ha inaugurato il suo percorso battendo per ippon sia il rumeno Vlad Visan sia l'uzbeko Shakhzodxuja Sharipov. Il terzo shido, purtroppo, gli è costato caro contro il bulgaro Ivaylo Ivanov, che si è aggiudicato la Pool B.