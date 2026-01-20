Giornale di Brescia
Jacobs: «Felice di tornare con Camossi, l’orizzonte è Los Angeles 2028»

Il campione bresciano commenta così la scelta di affidarsi nuovamente all’allenatore degli ori di Tokyo: «Insieme abbiamo scritto una grande pagina dello sport italiano, insieme crediamo di poterne scrivere altre»
Marcell Jacobs è pronto a tornare a lavorare con Paolo Camossi Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
«Sono felice di tornare a lavorare con Paolo Camossi. Insieme abbiamo scritto una grande pagina dello sport italiano, insieme crediamo di poterne scrivere altre».

A parlare è il campione bresciano Marcell Jacobs, dopo l'annuncio del presidente Fidal Stefano Mei sulla rinnovata collaborazione tecnica tra l'oro olimpico di Tokyo e il coach che l'ha accompagnato verso le imprese dei Giochi.

Convinzione

«Le ripartenze fanno parte della mia vita, non solo sportiva - aggiunge il 31enne azzurro delle Fiamme Oro -. Il percorso di ognuno è fatto di cadute e risalite: esperienze che non devono abbattere, ma aiutare a rinascere e fare sempre meglio. Prima di prendere decisioni sul mio futuro dovevo ritrovare le motivazioni di fondo, le stesse di quando ero ragazzo, quelle che mi hanno portato al doppio oro di Tokyo. Correre, gareggiare è ciò che amo ed è quello che so fare».

Pensieri

«Ha detto bene il presidente Fidal Stefano Mei: è un nuovo inizio e siamo tutti fiduciosi – continua Jacobs –. Oggi il nostro orizzonte è Los Angeles 2028. Ora si torna al lavoro, per dare nuove emozioni e soddisfazioni a chi ci ha sempre seguito, nei successi e nelle sconfitte. È anche per loro che abbiamo preso questa decisione. Augurateci in bocca al lupo».

Argomenti
Marcell JacobsPaolo CamossiAtletica
  3. Ricarica la pagina se necessario