Internazionali, Sinner vince il derby con Pellegrino e vola ai quarti

Successo consecutivo numero 26 in stagione per il quattro volte campione Slam, che non perde una partita dall’Atp 500 di Doha 2026. Prosegue anche l’imbattibilità contro i giocatori italiani per l’altoatesino, che vince il diciannovesimo derby su diciannove in carriera. Sinner si prende i quarti di finale, dove attende il vincente della sfida tra Andrey Rublev, testa di serie numero 12, e Nikoloz Basilashvili.

L’impresa di Darderi

Esulta Luciano Darderi - Foto Ansa/Fabio Frustaci © www.giornaledibrescia.it

Rimonta miracolosa di Luciano Darderi, testa di serie numero 18, che salva quattro match point nel secondo set contro Alexander Zverev e batte il tedesco 1-6 7-6(10) 6-0 in due ore e 24 minuti di gioco. Crollo totale nel terzo parziale del tedesco, che non difende i quarti raggiunti nel 2025. Impresa di Darderi, che batte per la prima volta un numero 3 del mondo in carriera. L’azzurro non aveva mai sconfitto un top 10 e nei cinque precedenti contro Sinner, Alcaraz, Draper, Zverev e Musetti non aveva nemmeno vinto un set. Ai quarti Darderi se la vedrà con Rafael Jodar, che ha eliminato in due set lo statunitense Learner Tien.