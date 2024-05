Internazionali di tennis: al via oggi un’edizione grandi firme

Prende il via oggi con gli incontri del primo turno di qualificazione la quindicesima edizione degli Internazionali femminili di Brescia, torneo Itf organizzato dal Tennis Forza e Costanza e dotato di un montepremi di 60.000 dollari. Katarina Zavatska, vincitrice con pieno merito dodici mesi fa, proverà a riconfermarsi quest’anno, nonostante il livello complessivo sia decisamente elevato.

Nomi top

Oltre alla wild card assegnata alla cinese Saisai Zheng (ex numero 34 del mondo, capace di vincere in doppio sia Australian Open sia Us Open), sono diverse le tenniste che possono ambire a scrivere il proprio nome nel prestigioso albo d’oro. Scorrendo la classifica delle atlete iscritte i nomi di maggiore richiamo sono quelli di Ella Seidel, diciannovenne tedesca, e di Polina Kudermetova, desiderosa di rifarsi dopo la prestazione negativa della scorsa edizione, quando da testa di serie numero uno uscì già al secondo turno.

In attesa di conoscere gli accoppiamenti delle migliori, con il main draw che partirà da domani pomeriggio, oggi scenderanno in campo, come detto, le tenniste impegnate in quello cadetto. Tante italiane (diciannove), seguite da una discreta pattuglia russa, proveranno a rimpolpare l’esigua presenza azzurra nel tabellone principale: le più accreditate sembrano essere Martina Colmegna, Sofia Rocchetti, Nicole Fossa Huergo e Federica Di Sarra, la quale debutterà con la giovane Sued El Badaoui, che si allena sui campi del Tennis Lumezzane. La presenza di maggior spessore, però, non è né italiana né russa, bensì spagnola, ed ha il nome di Angela Fita Boluda. Vincitrice nel 2022 partendo proprio dalle qualificazioni, l’iberica aveva tentato una campagna simile l’estate scorsa, venendo sconfitta soltanto in semifinale. A proposito di ex semifinaliste, l’ordine di gioco odierno prevede anche Yuliana Lizarazo, capace di raggiungere il penultimo atto nell’edizione vinta da Fita Boluda. Seguendo la classifica le altre giocatori più accreditate al passaggio delle qualificazioni sono la statunitense Aney, la russa Ibragimova e la brasiliana Ce. Queste giocatrici dovranno superare due turni (uno oggi, il secondo domani) per staccare il pass per il tabellone principale.

Ordine di gioco oggi. Campo centrale, dalle 9.30 Zyryanova-Abbagnato, Laskutova-Piangerelli, Schaefer-Zucchini, Ce-Ceschi, Fita Boluda-Nagy, Dessolis-Spigarelli. Campo 3, dalle 9.30 Pinto-Rame, Giordano-Reyngold, Aney-Viviani, Kulambayeva-Kislitsyna, Colmegna-Mair. Campo 4, dalle 9.30 Ibragimova-Dessolis, Rocchetti-Cavelli, Odorizzi-Fossa Huergo, El Badaoui-Di Sarra, Iucchina-Lizarazo.