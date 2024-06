Infortunio per Vanessa Ferrari, addio alle Olimpiadi di Parigi

Il sogno olimpico di Vanessa Ferrari si è spento a un passo dalla meta. Ieri, durante un allenamento in vista dei campionati assoluti che la campionessa avrebbe dovuto disputare la prossima settimana, nello stacco di un salto, il suo polpaccio ha ceduto. Una lesione muscolare irrecuperabile in un solo mese. L’ha comunicato la stessa Vanessa in un post su Instagram, accompagnato dall’eloquente icona del cuore a pezzi.

Non potrebbe essere altrimenti per un’atleta eccezionale, che nonostante tutte le difficoltà della lunga carriera e degli ultimi mesi, ha provato fino all’ultimo a rincorrere un pass per i Giochi di Parigi.

Il livello tecnico nelle ultime settimane era salito sempre più e gli assoluti sembravano davvero poter essere il test finale per provare ad agguantare un posto nella squadra azzurra. Purtroppo la sfortuna, che ha sempre accompagnato la Ferrari nel corso della sua straordinaria storia sportiva, ancora una volta ci ha messo lo zampino. Ed è forse una delle più dolorose.