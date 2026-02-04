Giornale di Brescia
Da venerdì in edicola c’è l’inserto sulle Olimpiadi di Milano Cortina

La guida conterrà tutto ciò che c’è da sapere sulla venticinquesima edizione dei Giochi olimpici della neve e del ghiaccio: sarà in regalo con il GdB
La copertina dell'inserto
È la vigilia della partenza ufficiale dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina e in edicola sta per arrivare la guida con tutto quello che c’è da sapere sull’edizione numero 25 delle Olimpiadi della neve e del ghiaccio. Domani, in regalo insieme al Giornale di Brescia, ci sarà infatti un inserto di 32 pagine per i Giochi italiani.

Cosa c’è dentro

Una cartina da tornasole nella corsa all’oro, partendo ovviamente dall’unico e quotatissimo bresciano presente, quel Giovanni Franzoni che nella velocità punta a scrivere la storia, rompendo il sortilegio per cui mai un portacolori del nostro territorio è salito sul podio alle Olimpiadi. Oltre alla presentazione dei suoi impegni e ad un’intervista allo stesso Franzoni, ci sarà anche un po’ di storia di Brescia ai Giochi, oltre a tutte le info su questa edizione.

Dal calendario alle sedi di gara e di cerimonie – ben otto, su un territorio totale di 22.000 chilometri quadrati –, dalle discipline ai profili degli azzurri da medaglia, in regalo con il Giornale di Brescia domani ci saranno 32 pagine che ci accompagneranno fino a domenica 22 febbraio.

Argomenti
Olimpiadi di Milano-Cortinainserto
  3. Ricarica la pagina se necessario