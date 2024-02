Il leggendario René Arnoux alla festa del Ferrari club di Castenedolo

È una delle figure indimenticabili della Formula 1 e a 76 anni il nome della Ferrari continua a essere indissolubilmente legato al suo. René Arnoux, pilota francese, è stato ospite sabato sera alla festa della Scuderia Ferrari del club di Castenedolo.

Un tripudio per il pilota attivo da metà degli anni Settanta fino a tutti gli anni Ottanta, tra spiedo di beneficenza (il ricavato è stato devoluto alla Protezione civile di Castenedolo), polenta, vino e l’emozione dei presenti. «Per noi è stato un onore avere una leggenda come Arnoux nel nostro club», ha detto il presidente Giampiero Mazzoleni.

Arnoux ha vinto il titolo in Formula 2 nel 1977. Nella massima serie ha corso 164 Gran Premi, vincendone sette e arrivando 22 volte sul podio. A Castenedolo ha dialogato con Paolo Ciccarone, giornalista di Rmc Motori.