Il Giro d'Italia femminile 2024 partirà da Brescia e Sirmione

Brescia e Sirmione il 7 e l'8 luglio faranno da apripista del Giro d'Italia Women 2024, il primo femminile organizzato dagli stessi promotori della corsa rosa al maschile.

Sarà un doppio primato per Brescia che inaugura la nuova era del ciclismo femminile targato Rcs e nel lontano 26 agosto 1962 ospitò la prima corsa di ciclismo femminile riconosciuta dalla Federazione ciclistica sul suolo italiano valida come premondiale per la rassegna iridata di Salò.

Le tappe

Il, presentato oggi in Regione Lombardia, partirà da Brescia il 7 luglio per concludersi il 14 luglio a L’Aquila in Abruzzo dopoin un crescendo di asperità tecniche e percorsi spettacolari. Si parte da Brescia con una tappa in grado di fare subito la differenza: unacon partenza nei pressi del parco Castelli e dello stadio Rigamonti dove si concluse nel 1959 l’ultima corsa del campionissimo Fausto Coppi, il trofeo Baracchi. La crono si addentrera nell’oltremella per poi tornare in centro, scendere in piazza Arnaldo, corso Magenta, corso Zanardelli, via X giornate e

Felicissima di questo traguardo la sindaca Laura Castelletti: «Dopo Bergamo Brescia Capitale italiana della cultura un grande evento per promuovere il nostro territorio che ho accolto con entusiasmo» ha detto la prima cittadina della Loggia.

Il giorno seguente, 8 luglio, si parte dal Castello scaligero di Sirmione, una delle perle del Garda, per poi attraversare buona parte della Bassa orientale econclusione fissata a Volta Mantovana.

Una partenza col botto per Brescia che nel 2024 ospiterà anche due tappe del Giro maschile. Sempre più rosa.

