Il bresciano Michele Ferrazzini argento italiano di Target Sprint

È un valtrumplino il secondo classificato ai campionati nazionali di Target Sprint, una disciplina nata nel 2016 che combina corsa e tiro a segno: Michele Ferrazzini, 42 anni di Pezzaze, fa parte della squadra di tiro a segno di Gardone e pratica questo sport da quattro anni.

«Ho iniziato per curiosità - ha raccontato lui -: sono da più di dieci anni un appassionato di corsa e, lavorando nelle armi, ho avuto ancora l’opportunità di provare a sparare. Quando nel campo dove correvo ho visto comparire i primi bersagli ho chiesto informazioni e mi sono rapidamente appassionato».

Atletismo, rapidità e precisione: questi gli ingredienti dell’attività, gestita dall’Uits, l’Unione italiana tiro a segno. Le gare si svolgono alternando un giro di pista (400 metri) ad un passaggio in pedana; i partecipanti devono colpire cinque bersagli di tre centimetri posti a dieci metri di distanza con quindici pallini a disposizione nelle loro carabine ad aria compressa. Segue un altro giro di corsa, un’altra sessione di tiro e un passaggio conclusivo in pista.

«Tra aprile e settembre si svolgono cinque tappe di gara - ha spiegato Michele - nel corso delle quali si raccolgono vari punti: i migliori classificati accedono poi alle finali». Quest’anno ospitate da Subiaco. Michele lo scorso fine settimana è stato a Berlino per una maratona come guida per un atleta non vedente del Rosa Running Team.