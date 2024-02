Il bresciano che sta facendo innamorare Sidney del padel

Vincenzo Cito

Andrea Melisi, in Australia dal 2022, è salito al quinto posto nel ranking Asia Oceania ed è coach di alto livello

3 ' di lettura

Andrea Melisi in Australia sta scalando le classifiche del padel

È Sinner il re dell’Australia, ma una piccola, meritatissima ribalta in quel Paese se la sta conquistando anche un giovane bresciano della Volta. Si tratta di Andrea Melisi, chiamato lì nell’ottobre 2022 ad appena 20 anni come istruttore di tennis e ora diventato tra i più forti nel padel - sport che praticava già in città - tanto da aver raggiunto il quinto posto nel ranking Asia/Oceania. E durante un torneo ha vissuto una esperienza elettrizzante, quella di vincere contro Pat Rafter, due volte